Kosovo: bozza statuto Associazione comuni maggioranza serba dovrebbe essere pronta il 4 agosto (3)

- Secondo quanto rimarcato nei mesi scorsi dal parlamentare della Lista serba Igor Simic, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe", la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo richiede necessariamente degli emendamenti costituzionali.A suo modo di vedere, gli accordi di Bruxelles sulla normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo "non possono essere attuati senza questi emendamenti e sono parti del piano attuativo" dell'intesa mediata dall'Unione europea. "Gli emendamenti sono assolutamente necessari non solo nella Costituzione ma anche in altri atti giuridici per armonizzare il quadro legale di Pristina con gli accordi di Bruxelles", ha spiegato Simic precisando che "senza questo passo, ci saranno ulteriori ritardi e problemi". (segue) (Kop)