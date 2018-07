Kosovo-Serbia: presidente Thaci, parlamento deve essere coinvolto direttamente in fase finale dialogo (2)

- Thaci ha detto che la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia sarà seguita dall'adesione del Kosovo a tutte le organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, e al riconoscimento reciproco tra il Kosovo e la Serbia come due paesi indipendenti e sovrani. Thaci ha affermato che l'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo sarà istituita in conformità con le leggi, la costituzione del Kosovo e la sentenza della Corte costituzionale. Thaci ha anche commentato il processo di liberalizzazione dei visti per il Kosovo. "Gli Stati membri non dovrebbero esitare nel processo. Prepareremo anche una campagna per i cittadini del Kosovo. Ho fiducia che le persone sono istruite. Abbiamo dovuto soddisfare più requisiti di qualsiasi altro paese della regione", ha continuato Thaci ricordando che la divisione del Kosovo è stata menzionata in diversi ambienti. "Capisco anche le preoccupazioni degli albanesi che vivono nella valle di Presevo. Ho incontrato anche loro, ho sentito le loro storie, sono commoventi e non vogliono rimanere la comunità più discriminata in Europa", ha concluso Thaci. (Kop)