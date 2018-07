Kosovo: corteo presidenziale coinvolto in incidente stradale, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corteo di macchine che scortava il presidente del Kosovo Hashim Thaci è stato coinvolto in un incidente stradale ieri sull'autostrada Pristina-Peja. Il portavoce della polizia del Kosovo, Bajram Krasniqi, ha confermato l'incidente svelando che sono stati coinvolti quattro veicoli, secondo quanto riportato dal quotidiano "Zeri". Krasniqi ha chiarito che non ci sono stati feriti. In una dichiarazione, l'ufficio di Thaci ha detto che il corteo è stato coinvolto nell'incidente con un veicolo ma che a parte il danno materiale, nessuno è rimasto ferito. (Kop)