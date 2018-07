Serbia-Cipro: presidente parlamento cipriota prosegue visita a Belgrado

- Il presidente del parlamento cipriota Demetris Syllouris prosegue la visita ufficiale avviata ieri a Belgrado. Nella giornata di oggi è previsto un incontro con il presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vucic. Nella giornata di ieri Syllouris ha avuto un incontro con la presidente del parlamento serbo, Maja Gojkovic, con cui ha firmato un memorandum per la cooperazione fra le due assemblee parlamentari. Gojkovic ha ringraziato Syllouris per aver accettato l'invito a compiere una visita in Serbia, sottolineando che fra i due paesi è stato aperto un nuovo capitolo nei rapporti bilaterali. Il memorandum firmato, ha aggiunto Gojkovic, consentirà un avanzamento della cooperazione fra i due paesi, fra i due parlamenti e le commissioni parlamentari, in particolare quelle dedicate alle materie degli Affari esteri e dell'integrazione europea. Gojkovic ha poi ricordato che sono trascorsi 24 anni dall'ultima visita di un presidente del parlamento di Cipro. La presidente del parlamento serbo ha infine ringraziato Cipro per la posizione di non riconoscimento nei confronti del Kosovo, oltre che per il sostegno nel percorso di adesione europea di Belgrado. (Seb)