Kosovo-Serbia: presidente Thaci, parlamento deve essere coinvolto direttamente in fase finale dialogo

- Il parlamento di Pristina deve essere coinvolto direttamente nella fase finale del dialogo con la Serbia per la normalizzazione dei rapporti. Lo ha detto oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci in conferenza stampa, secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. "L'Assemblea deve essere direttamente coinvolta nella normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Invito i partiti e l'Assemblea ad assumersi le loro responsabilità costituzionali. Tutti devono svolgere il loro ruolo, pertanto, il mio invito ai partiti politici e alle istituzioni è quello di concordare un pacchetto di azioni concordate su questo argomento", ha affermato Thaci. Il capo dello Stato di Pristina ha evidenziato che la sentenza della Corte internazionale di giustizia sulla legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo è stata molto importante. "La sentenza della Corte internazionale di giustizia, che si basa su una risoluzione Onu, ha aperto la strada al dialogo tra due paesi indipendenti - Kosovo e Serbia - sostenuti dall'Ue e dagli Stati Uniti. Questa decisione ha confermato la legittimità dell'indipendenza del Kosovo. La decisione era la migliore scusa possibile per i paesi che avevano riconosciuto l'indipendenza del Kosovo". (segue) (Kop)