Serbia-Cile: ministro Esteri Dacic con omologo cileno a margine vertice Alleanza del Pacifico

- Il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, è stato oggi a colloquio con l'omologo del Cile, Roberto Ampuero Espinoza. Secondo una nota emessa dal ministero degli Esteri di Belgrado, l'incontro è avvenuto a margine dei lavori del vertice dell'Alleanza del Pacifico che si tiene oggi e domani in Messico. I due ministri hanno valutato positivamente le attuali relazioni bilaterali fra Cile e Serbia, concordando sul ritenere grande il potenziale per un loro ulteriore sviluppo, in particolare in campo economico. Il capo della diplomazia serba ha poi ringraziato il Cile per il rispetto della sovranità e integrità territoriale della Serbia e il non riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. I due ministri hanno infine discusso dell'attuale contesto internazionale e dell'importanza dell'Alleanza del Pacifico come piattaforma regionale. (segue) (Seb)