Speciale difesa: Kosovo, il Cimic italiano a supporto delle istituzioni locali

- Con la donazione di alcuni capi di vestiario in favore della casa di accoglienza della Caritas Umbra in Kosovo, si è conclusa una serie di donazioni di equipaggiamenti e capi di vestiario resi disponibili da alcune istituzioni italiane per tramite dell’Istrid (Istituto ricerche studi informazioni difesa). Come riferisce un comunicato stampa, i militari italiani del Multinational Battle Group–West hanno distribuito nella scorsa settimana diversi capi di abbigliamento ed equipaggiamenti in favore dei Vigili del fuoco della municipalità di Istok/Istog e delle guardie penitenziarie in servizio presso il carcere di Dubrava (uno degli istituti carcerari più importanti del Kosovo), in favore delle Croce rossa della municipalità di Pec/Peja e della casa famiglia di Leskoc/Leskovac, un istituto patrocinato dalla Caritas Umbra che ormai da anni si occupa di accudire ragazzi e ragazze minorenni orfani o con particolari situazioni familiari alle spalle. (Kop)