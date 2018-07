Kosovo: partiti opposizione disertano riunione convocata da presidente parlamento Veseli su dialogo con Serbia

- I rappresentanti dei partiti di opposizione in Kosovo non hanno partecipato alla riunione odierna convocata dal presidente dell'Assemblea nazionale di Pristima, Kadri Veseli, nel tentativo di costruire un consenso politico attorno al processo di dialogo con la Serbia. Dopo l'incontro con i soli rappresentanti dei partiti della coalizione, Veseli ha affermato che sedere sullo stesso tavolo con Belgrado non è un privilegio, ma piuttosto un "sacrificio politico", secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. Veseli ha aggiunto che il raggiungimento della pace è una responsabilità che dovrebbe essere condivisa da tutti i partiti. "Una parte dell'opposizione ha accettato di prendere parte al dialogo. Sono fermamente convinto che avremo la piena unità andando avanti in questo processo", ha detto Veseli aggiungendo che il territorio e l'integrità del Kosovo saranno le linee guida della delegazione. (segue) (Kop)