Kosovo: premier Haradinaj incontra ministro Esteri Pacolli, serve "tregua" con la Serbia

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, in un incontro presso il ministero degli Esteri di Pristina con il capo della diplomazia Behgjet Pacolli, ha chiesto una “tregua” con le autorità della Serbia. Haradinaj ha auspicato un momento di distensione per favorire il processo di pace e l’accordo finale per la normalizzazione dei rapporti e il reciproco riconoscimento tra i due stati, anziché gli “sforzi di lobbying” contro il Kosovo. "Posso assicurarvi che la nostra politica estera è pacifica", ha detto Haradinaj. Pacolli, da parte sua, ha affermato che il Kosovo non dovrebbe essere "scoraggiato" dal fare pressioni per nuovi riconoscimenti, nonostante l'attività contraria. (Kop)