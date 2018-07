Kosovo: stampa nazionale, partiti ancora "lontani" da accordo su fase finale dialogo con Serbia

- I partiti della coalizione di governo del Kosovo e quelli dell'opposizione sono ancora lontani dal raggiungere il consenso richiesto per la fase finale dei colloqui con la Serbia a Bruxelles. Lo riporta oggi il quotidiano kosovaro “Koha”, secondo cui nessuno rappresentante dei partiti di opposizione è andato alla riunione di ieri convocata dal presidente del parlamento e leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli. Quest'ultimo in seguito ha spiegato alla stampa locale che sedere allo stesso tavolo con Belgrado non è un “privilegio”, ma piuttosto un "sacrificio politico". Veseli ha sottolineato che il raggiungimento della pace è una responsabilità che dovrebbe essere condivisa da tutti i partiti. "Una parte dell'opposizione ha accettato di prendere parte al dialogo. Sono fermamente convinto che avremo la piena unità andando avanti in questo processo”, ha aggiunto Veseli rimarcando che il territorio e l'integrità del Kosovo saranno le linee chiave della delegazione di Pristina. I rappresentanti dell'opposizione hanno detto che questi “inviti” sono arrivati in ritardo e hanno insistito sul fatto che l'Assemblea debba avere un ruolo guida nel dialogo con la Serbia. (segue) (Kop)