Albania: numero visitatori stranieri in crescita del 9,1 per cento nel primo semestre 2018

- Il numero dei visitatori stranieri giunti in Albania nel primo semestre del 2018 è cresciuto del 9,1 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2017: lo rivelano i dati pubblicati dall'Istituto albanese delle statistiche (Instat), secondo i quali il loro totale è di oltre 1,9 milioni, di cui il 25 per cento hanno visitato il paese solo durante lo scorso mese di giugno, 13,3 per cento in più rispetto al 2017. Il maggiore numero dei visitatori è rappresentato da quelli giunti dal Kosovo oltre 566 mila, in leggero calo, dello 0,4 per cento. Al secondo posto quelli provenienti dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) con oltre 284 mila visitatori (+15,4 per cento). In crescita, del 6,6 per cento, anche il numero dei visitatori dall'Italia, con un totale di oltre 139 unità. (Alt)