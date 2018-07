Speciale difesa: ministro Esteri Kosovo, Serbia "fornisce armi in Africa per ostacolare nostro riconoscimento"

- Il ministero degli Esteri kosovaro in una nota ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per i rapporti di organizzazioni internazionali che affermano che armi fabbricate in Serbia continuano a essere utilizzate in alcuni paesi africani che sono stati accusati di violare sistematicamente i diritti umani. Secondo il ministero di Pristina, ripreso dall'emittente "Rtk", queste relazioni rafforzerebbero la convinzione che la Serbia starebbe “donando o vendendo armi” ai paesi africani come strumento diplomatico per “impedire loro di riconoscere l'indipendenza del Kosovo”. Il ministero degli Esteri kosovaro ha inoltre invitato la comunità internazionale ad aumentare il controllo, la verifica e il monitoraggio di tali azioni che sarebbero state attuate dal governo serbo. (Kop)