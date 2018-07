Kosovo: bozza statuto Associazione comuni maggioranza serba dovrebbe essere pronta il 4 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza dello statuto istitutivo dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo dovrebbe essere completata il 4 agosto. Lo ha affermato la presidente del gruppo di lavoro (team direttivo), incaricato di redigere la bozza dello statuto, Vinka Radosavljevic, all’emittente “Rtk”. “Il progetto di statuto per la costituzione dell'Associazione sarà pronto il 4 agosto come richiesto da Bruxelles. Sarà presentato ai Consigli di entrambe le parti e al Dialogo ad alto livello, e quindi il testo finale dello statuto sarà armonizzato", ha aggiunto Radosavljevic. Rispetto alla compatibilità tra la bozza e la sentenza della Corte costituzionale e le leggi del Kosovo, Radosavljevic ha spiegato che "nel nostro lavoro, non ci occupiamo di politica. Il gruppo si basa su ciò che è stato realizzato a Bruxelles e ciò include i documenti firmati da entrambe le parti. Il gruppo di lavoro non deve mettere in discussione la validità di questi documenti; ha bisogno di agire sulla base di questi documenti e questo è quello che stiamo facendo". (segue) (Kop)