Serbia: presidente Vucic, obiettivo Pristina è assumere controllo del Kosovo settentrionale (7)

- Il presidente kosovaro Thaci è tornato a commentare l'incontro tramite Twitter sostenendo che il Kosovo "è consensualmente impegnato nel dialogo con i vicini". "Stiamo lavorando duramente per rendere possibile domani quello che oggi appare impossibile - ha dichiarato Thaci -. Lo dobbiamo ai nostri cittadini e alle future generazioni. Il dividendo della pace e del riconoscimento reciproco è un investimento meritevole del nostro tempo e dei nostri sforzi". Dall'Unione europea non ci sono stati commenti estesi sulla tappa del dialogo, limitandosi ad una nota del Servizio europeo di azione esterna nel quale si dice che Pristina e Belgrado hanno concordato di tenere nuovo incontro nelle prossime settimane, a dimostrazione del fatto che si tratta di un processo molto lungo e ancora pieno di ostacoli. "Il dialogo facilitato da Bruxelles per una normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado va nella giusta direzione e l'Unione europea continuerà nel suo ruolo di facilitatore", ha detto il capo della delegazione europea in Serbia, Sem Fabrizi, in un'intervista concessa il 18 luglio alla stampa italiana presente a Belgrado. (segue) (Seb)