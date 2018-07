I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: presidente Vucic, obiettivo Pristina è assumere controllo del Kosovo settentrionale - L'unico obiettivo delle autorità di Pristina è quello di "prendere il Kosovo settentrionale" a maggioranza serba: lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Il capo dello stato serbo ha così commentato le domande dei giornalisti sulla formazione di un comunità di municipi autonomi a maggioranza serba in Kosovo. Viucic ha ricordato che il termine fissato per la formazione scade il 4 agosto. "Ricordate quanto vi ho già detto, non se ne farà niente", ha detto il capo dello stato serbo. Lo scorso 18 luglio si è tenuta l'ultima tappa del dialogo Belgrado-Pristina con la mediazione di Bruxelles. I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno concordato dopo l'incontro a Bruxelles con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, di tornare a vedersi "nell'arco di alcune settimane" per proseguire il lavoro. Un incontro "tra i più difficili" degli ultimi anni quello dello scorso 18 luglio, come evidenziato dai due capi dello Stato, ma che nonostante i tanti ostacoli in vista non ha scalfito la determinazione di Thaci e Vucic nel ricercare una soluzione nell'interesse reciproco e nell'ottica dell'integrazione europea. (segue) (Res)