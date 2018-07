Albania: gruppo Balfin acquista impianto e fonderia ferro nichel in Kosovo

- Il gruppo albanese Balfin ha annunciato oggi di aver acquistato il 90 per cento delle azioni di NewCo Ferronikeli, l'azienda che ha in gestione una fonderia e un impianto per la produzione di ferro nichel, in Kosovo. L'acquisto è avvenuto tramite la società NKL Limited, registrata nel Regno Unito, di cui Balfin possiede il 90 per cento delle azioni. L'azienda kosovara si trovava da tempo in difficoltà a causa del calo dei prezzi dei metalli sui mercati internazionali, e dall'inizio dello scorso anno operava con capacità ridotte, mentre da quattro mesi era ormai ferma. Balfin si è assunta la responsabilità di investire per rimettere in moto l'impianto, oltre a pagare i debiti ed i salari arretrati ai circa 800 suoi dipendenti. (Alt)