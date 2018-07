Serbia: ministro Difesa Vulin ringrazia capo diplomazia Suriname per ritiro riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha avuto oggi un incontro con il ministro degli Esteri del Suriname, Yldiz Deborah Pollack-Beighle, in visita a Belgrado. Secondo una nota del ministero della Difesa serba, Vulin ha ringraziato il Suriname per il ritiro del proprio riconoscimento dell'indipendenza dello Stato del Kosovo. Vulin si è detto fiducioso del fatto che il Suriname manterrà tale posizione di principio anche nel prossimo periodo. I due ministri hanno poi auspicato un avanzamento della cooperazione in tutti i settori di comune interesse, compreso quello della difesa. (segue) (Seb)