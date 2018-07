I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: presidente parlamento Veseli invita leader partiti a riunione su dialogo con Serbia - Il presidente dell’Assemblea nazionale kosovara Kadri Veseli ha invitato i leader dei gruppi parlamentari ad una riunione per trovare un consenso sul dialogo con la Serbia. Come riferiscono i media locali, Veseli ha spiegato che l’incontro ha l’obiettivo di assicurare una partecipazione diffusa nella fase finale del dialogo con la Serbia, sottolineando al contempo come il parlamento kosovaro avrà un ruolo chiave “in questo importante processo”. I rappresentanti dell’opposizione dovrebbero declinare l’invito di Veseli, come spiegato dal deputato di Vetevendosje Albulena Haxhiu. (segue) (Res)