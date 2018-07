Kosovo-Serbia: autorità Belgrado negano autorizzazione a visita nel Sangiaccato a ministro Esteri kosovaro Pacolli

- Le autorità serbe non hanno approvato la richiesta del ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli di visitare la regione del Sangiaccato. Pacolli avrebbe dovuto recarsi oggi in visita nella regione serba meridionale in forma privata, per partecipare ad una conferenza sulla cooperazione regionale nei Balcani. Lo stesso Pacolli ha confermato al portale kosovaro “Gazeta Express” di non essere potuto entrare in territorio serbo. Nella missiva delle autorità di Belgrado viene specificato che a Pacolli è stato rifiutato l’ingresso in quanto primo vice premier del Kosovo. (segue) (Kop)