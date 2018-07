I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: ministro Interno, non consentiremo destabilizzazione con visita capo diplomazia di Pristina - La Serbia non permetterà una sua destabilizzazione con la visita del ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli a Novi Pazar. Lo ha detto il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Mi sa che non ci sarà un incontro fra Pacolli e il Consiglio nazionale bosniaco", ha detto il ministro. Nei giorni scorsi il ministro kosovaro ha detto che potrebbe recarsi in visita in Serbia se le autorità locali gli concederanno il permesso per partecipare ad un evento organizzato dal Consiglio nazionale bosniaco di Novi Pazar (località nella regione del Sangiaccato nella Serbia centrale ai confini con il Kosovo). (segue) (Res)