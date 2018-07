Serbia: ministro Difesa Vulin ringrazia capo diplomazia Suriname per ritiro riconoscimento Kosovo (3)

- Nell'ottobre dello scorso anno la Repubblica del Suriname ha ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Secondo quanto reso noto allora dal ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, tale atto è stato "un evento storico" per la Serbia. "Questo è un evento storico per noi – ha detto Dacic - , non lo abbiamo ottenuto con il denaro perché non ne abbiamo, né con pressioni perché non siamo in grado di esercitarne, bensì con l'impegno e la dedizione". Dacic ha spiegato che la nota della Repubblica del Suriname è giunta al ministero degli Esteri nella notte del 31 ottobre. "(Il Suriname) aveva riconosciuto l'indipendenza del Kosovo l'8 luglio del 2016", ha precisato ancora Dacic ricordando che nel corso del suo incarico ministeriale " solo 5 paesi hanno riconosciuto il Kosovo". (segue) (Seb)