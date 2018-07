Fyrom-Kosovo: prosegue oggi visita ministro Esteri macedone Dimitrov a Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue oggi la visita in Kosovo del ministro degli Esteri della ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Nikola Dimitrov, che già ieri ha avuto incontri con alte cariche istituzionali del paese. Nella conferenza stampa congiunta con l'omologo kosovaro, Behgjet Pacolli, tenutasi venerdì, Dimitrov ha spiegato che se la Fyrom introdurrà contromisure nei confronti del Kosovo, la situazione critica si "intensificherà" e i due paesi dovranno negoziare per trovare una soluzione. Il ministro macedone ha commentato l'introduzione temporanea di un dazio del 30 per cento per i prodotti agricoli importanti in Kosovo dalla Fyrom. Dimitrov ha espresso la convinzione che i due paesi agiranno in linea con la nuova politica europea e risolveranno la questione attraverso il dialogo, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa macedone "Mia". In un momento di interconnessione e attuazione del processo di Berlino, ha sottolineato Dimitrov, i due paesi dovrebbero eliminare gli ostacoli. "Questo è l'unico modo per proteggere sia i nostri che i vostri produttori. Non puoi proteggerti ferendo il vicino. Una misura non può essere positiva per il Kosovo se è sfavorevole per gli amici del vicinato. Dobbiamo trovare una soluzione tramite il dialogo", ha aggiunto il capo della diplomazia di Skopje. (segue) (Mas)