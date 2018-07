Serbia-Kosovo: oggi possibile visita privata ministro Esteri kosovaro Pacolli nel Sangiaccato (2)

- Secondo quanto riportava nei giorni scorsi il quotidiano "Klan Kosova", il ministro Pacolli ha detto che accetterebbe l'invito nel caso le autorità serbe gli permettessero di viaggiare nel paese. Mercoledì scorso si è tenuta una nuova tappa di dialogo Belgrado-Pristina a Bruxelles. I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno concordato dopo l'incontro mediato dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, di tornare a vedersi "nell'arco di alcune settimane" per proseguire il lavoro. Un incontro "tra i più difficili" degli ultimi anni quello di mercoledì, come evidenziato dai due capi dello Stato, ma che nonostante i tanti ostacoli in vista non ha scalfito la determinazione di Thaci e Vucic nel ricercare una soluzione nell'interesse reciproco e nell'ottica dell'integrazione europea. (segue) (Seb)