Kosovo: premier Haradinaj, dichiarazioni ambasciatore Usa Delawie su divisione territorio sono state fraintese

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha dichiarato oggi durante una visita al comune di Lipljan che le affermazioni dell'ambasciatore statunitense in Kosovo Greg Delawie sull'idea che lo scambio territoriale o la divisione del Kosovo potrebbero essere parte dell'accordo finale con la Serbia, è stata "erroneamente" interpretata dai media. "Conosco la posizione degli Stati Uniti. La prima e più importante posizione degli Stati Uniti è che non imporrà una soluzione, solo se le parti concordano su qualcosa", ha spiegato da parte sua Haradinaj, secondo quanto riportato dal sito di informazione "Gazeta Express". Haradinaj ha poi sottolineato come una cosa sia "discutere" un problema e un'altra considerare l'opzione di dividere il territorio kosovaro. "Gli Usa non hanno linee rosse, ma hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo sotto questa Costituzione e questo territorio". (segue) (Kop)