Kosovo-Fyrom: ministro Esteri macedone Dimitrov auspica dialogo e mediazione su questione dazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Pacolli ha espresso la propria "soddisfazione" per le eccellenti relazioni tra Pristina e Skopje. Il ministro kosovaro si è inoltre congratulato con Dimitrov per il suo sostanziale contributo alla risoluzione dell'annosa disputa tra Fyrom e Grecia sul nome. Mentre Dimitrov ha ha esteso le congratulazioni al governo di Pristina per la raccomandazione ricevuta della Commissione europea per la liberalizzazione dei visti nell'Unione europea per i cittadini kosovari. "Chi di noi è impegnato nella politica estera della Macedonia crede che la risoluzione dei problemi significhi creare opportunità, costruire ponti. Ogni buona notizia per il Kosovo o per qualsiasi altro nostro vicino è anche una buona notizia per noi", ha concluso Dimitrov. (segue) (Mas)