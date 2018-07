Kosovo-Fyrom: ministro Esteri macedone Dimitrov auspica dialogo e mediazione su questione dazi (3)

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal ministro dell'Economia macedone Kreshink Bekteshi, dopo l'incontro a Skopje con il ministro kosovaro per le Politiche regionali Rasim Demiri. l'introduzione di un dazio del 30 per cento per i prodotti agricoli importanti in Kosovo dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia non comporta "una guerra commerciale" tra i due paesi. "La misura non è presa contro la Macedonia, ma è destinata a tutti i paesi che esportano prodotti agricoli in Kosovo", ha precisato Bekteshi citato dall'agenzia di stampa "Mia". In ogni caso, ha precisato, Pristina avrebbe dovuto informare Skopje a tempo debito dell'introduzione dei nuovi dazi e per questo bisognerà valutare se prendere delle contromisure a riguardo. La misura è stata adottata da Pristina in settimana e dovrebbe entrare in vigore a partire da oggi per un periodo di 90 giorni. (Mas)