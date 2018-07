Serbia-Kosovo: fonti stampa, probabile visita privata ministro Esteri kosovaro Pacolli in Sangiaccato (3)

- Il punto concreto concordato mercoledì è stato solamente quello di proseguire il negoziato con un nuovo incontro nelle prossime settimane, uno sviluppo che segna tuttavia un'intensificazione rilevante nei contatti tra le due parti, soprattutto considerando che in questa primavera il dialogo si era arenato per mesi dopo l'omicidio a Mitrovica Nord del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Secondo Vucic, "nessuna delle due parti potrà essere completamente soddisfatta, quando si tratta di raggiungere una soluzione di compromesso", in ogni caso è importante lavorare per preservare la pace e la sicurezza dei cittadini serbi. "La Serbia è determinata a continuare i negoziati in buona fede e con le migliori intenzioni per raggiungere una soluzione", ha affermato il presidente. Stando a quando dichiarato da Vucic, l'incontro di mercoledì è stato "molto complesso" ma sono state concordate "due cose". (segue) (Seb)