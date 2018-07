Serbia-Kosovo: fonti stampa, probabile visita privata ministro Esteri kosovaro Pacolli in Sangiaccato (4)

- A modo di vedere del presidente serbo, le maggiori difficoltà sono dovute al fatto che "gli albanesi e Hashim Thaci vorrebbero ottenere tutto e cercano tutto per gli albanesi del Kosovo, mentre Belgrado sta cercando di trovare una soluzione di compromesso che non avvilisca nessuna parte". "Certamente sto combattendo per la Serbia e la parte serba, ma gli interessi dell'altra parte non possono essere completamente ignorati", ha dichiarato Vucic. Il presidente kosovaro Thaci ha commentato la giornata parlando di "un incontro breve ma tra i più difficili degli ultimi sei anni". "La Serbia ancora ritiene che il Kosovo faccia parte del suo territorio. Si sbagliano, si sbagliano di molto", ha spiegato Thaci come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". "Vedo la luce in fondo al tunnel", ha detto secondo l'emittente "N1" aggiungendo: "Sfortunatamente, la Serbia continua a vivere con la stessa mentalità del passato. Vucic e la Serbia dovrebbero realizzare che il Kosovo è uno Stato indipendente e sovrano da dieci anni". (segue) (Seb)