Kosovo-Fyrom: ministro Esteri Dimitrov oggi e domani a Pristina, previsti incontri con omologo Pacolli e premier Haradinaj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri macedone Nikola Dimitrov inizia oggi una visita di due giorni in Kosovo. Lo riferisce l’agenzia di stampa macedone “Mia” che cita un comunicato del ministero degli Esteri di Skopje. Dimitrov ha in programma di incontrare l’omologo kosovaro Behgjet Pacolli e il primo ministro Ramush Haradinaj. Al centro della visita di Dimitrov, le relazioni bilaterali, le prospettive per una più forte cooperazione nelle aree di reciproco interesse per i due paesi, l’interscambio commerciale, e le opere di infrastrutture e di collegamento tra il Kosovo e l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). La stampa macedone sottolinea che il capo della diplomazia di Skopje dovrebbe anche affrontare durante i colloqui il tema legato agli sviluppi geopolitici della regione e le prospettive per i suoi paesi nel percorso di integrazione alle istituzioni euro-atlantiche. (segue) (Mas)