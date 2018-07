Kosovo-Serbia: presidente Thaci, Pristina mostra impegno nel voler chiudere processo per riconoscimento reciproco (2)

- Il capo di Stato di Pristina ha poi sottolineato che la Serbia deve fare i conti con l'indipendenza del Kosovo e che la posizione di Pristina a riguardo è “chiara” e passa dal riconoscimento formale da parte della Serbia dell’adesione del Kosovo a tutte le organizzazioni internazionali. "Vedo il processo in arrivo con ostacoli ancora più grandi da parte delle autorità serbe, ma allo stesso tempo la speranza di un accordo mi fa andare avanti. Spero che i prossimi giorni saranno senza incidenti permettendo al processo di muoversi in modo dinamico”, ha aggiunto Thaci sottolineando che il via libera alla liberalizzazione dei visti della Commissione europea, è stato un “risultato storico” per il Kosovo e che i suoi cittadini “meritano” di muoversi liberamente in Europa. "Sono convinto che il Kosovo supererà con successo questi 3-4 mesi fino alla conclusione del processo", ha ripreso Thaci. (segue) (Kop)