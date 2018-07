Kosovo: relatore Parlamento Ue, non ci sono più ragioni per ritardo nella liberalizzazione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono più ragioni per giustificazioni o ritardi nel processo per la liberalizzazione dei visti del Kosovo. Lo ha affermato il relatore del Parlamento europeo per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo, Tanja Fajon, in un'intervista all'emittente pubblica tedesca "Deutsche Welle" ripresa dai media kosovari. Secondo Fajon, la raccomandazione positiva della Commissione europea per il Kosovo rappresenta uno sviluppo importante. "La palla è ora del Parlamento europeo e dei governi degli (Stati) membri dell'Ue per accettarla", ha detto Fajon aggiungendo che si aspetta che i paesi membri seguano la raccomandazione revocando il regime dei visti il più rapidamente possibile. "Non ci sono più ragioni per giustificazioni o ritardi", ha concluso Fajon. (segue) (Kop)