Serbia: ministro Esteri Suriname prosegue visita a Belgrado (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Liberia, si leggeva ancora nella nota, aveva riconosciuto il Kosovo sulla base della conoscenza che Belgrado non era pronta a trattare con Pristina. La Liberia, si leggeva infine, rispetterà quanto concordato fra Belgrado e Pristina e voterà a favore della soluzione concordata in sede Onu. Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha incontrato il 27 giugno a Monrovia il presidente della Liberia George Weah. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Pristina tramite i social network, al centro del colloquio sono state le relazioni bilaterali tra i due paesi. "Abbiamo riaffermato i nostri forti legami e l'impegno per espandere la cooperazione bilaterale. Kosovo e Liberia comprendono il valore dell'indipendenza e della libertà", si leggeva in una dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri di Pristina, che si conclude con l'auspicio di una visita da parte del capo dello Stato della Liberia in Kosovo. (segue) (Seb)