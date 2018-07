Kosovo-Serbia: presidente Thaci, Pristina mostra impegno nel voler chiudere processo per riconoscimento reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Kosovo ha presentato la propria posizione a favore dei negoziati con la Serbia, ma allo stesso tempo ha anche espresso l'impegno a chiudere il processo per il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hascim Thaci in una conferenza stampa nella giornata di ieri, commentando il recente incontro a Bruxelles con l’omologo serbo Aleksandar Vucic nell’ambito nell'ambito dei colloqui per la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, sotto la mediazione dell’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. Secondo Thaci, la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia contribuisce alla pace e alla stabilità nell'intera regione dei Balcani occidentali. "L'incontro è stato il più breve degli ultimi sei anni e il più difficile. Non è stato facile parlare con Vucic che pensa che il Kosovo faccia ancora parte della Serbia. Non è facile parlare con un presidente che crede che il Kosovo sia ancora il cuore della Serbia", ha detto Thaci aggiungendo che la posizione del presidente serbo sarebbe “lontana dalla realtà ". (segue) (Kop)