Serbia: ministro Esteri Suriname prosegue visita a Belgrado

- Il ministro degli Esteri del Suriname, Yldiz Deborah Pollack-Beighle, prosegue la visita avviata ieri a Belgrado. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in agenda è oggi un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, seguito da un colloquio con la presidente del parlamento serbo,Maja Gojkovic. Nella giornata di ieri Beighle ha incontrato l'omologo della Serbia, Ivica Dacic, con cui ha firmato un memorandum per la cooperazione fra le accademie diplomatiche dei rispettivi paesi. Il ministro Dacic ha ricordato che nel corso della sua visita nel Suriname, lo scorso febbraio, sono stati firmati altri 4 accordi bilaterali. Dacic ha infine ringraziato la Repubblica del Suriname per aver ritirato il proprio riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (segue) (Seb)