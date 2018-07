Editoria: "Radio Free Europe" annuncia apertura nuove sedi in Bulgaria e Romania da dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente "Radio Free Europe" ha annunciato l'intenzione di lanciare servizi di informazione in Bulgaria e Romania, a partire dal dicembre 2018, nel tentativo di rafforzare il panorama dei media in entrambi i paesi. Lo ha reso noto la stessa emittente in un comunicato stampa, ripreso dai media bulgari. In entrambi i casi, segna un ritorno della testata giornalistica che aveva già prestato servizio in paesi dell'Europa orientale, tra cui Bulgaria e Romania, prima che i due paesi aderissero all'Unione europea e alla Nato. Il servizio bulgaro è terminato nel 2004 mentre quello romeno nel 2008. "Ci auguriamo in particolare che la nostra copertura, effettuata dai giornalisti locali, aiuti la crescita di una stampa libera, promuova valori e istituzioni democratiche, e informi il dibattito in entrambi i paesi del loro posto nella Nato, l'Ue e in altre organizzazioni occidentali. Non vediamo l'ora di collaborare con i media indipendenti locali e la società civile", ha dichiarato Thomas Kent, presidente del gruppo che detiene la proprietà dell'emittente. "Radio Free Europe" offre già il proprio servizio di informazione in altri paesi dei Balcani: Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Montenegro e Serbia. (Bus)