Speciale difesa: Serbia-Kosovo, presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo

- Il tentativo dell’Unione europea di rilanciare il dialogo tra Kosovo e Serbia per arrivare ad uno storico compromesso sulla normalizzazione dei rapporti registra dopo mesi di stallo i primi progressi. I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno concordato dopo l’incontro di ieri a Bruxelles con l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, di tornare a vedersi “nell’arco di alcune settimane” per proseguire il lavoro. Un incontro “tra i più difficili” degli ultimi anni quello di oggi, come evidenziato dai due capi dello Stato, ma che nonostante i tanti ostacoli in vista non ha scalfito la determinazione di Thaci e Vucic nel ricercare una soluzione nell'interesse reciproco e nell'ottica dell’integrazione europea. Il punto concreto concordato ieri è solamente quello di proseguire il negoziato con un nuovo incontro nelle prossime settimane, uno sviluppo che segna tuttavia un’intensificazione rilevante nei contatti tra le due parti, soprattutto considerando che in questa primavera il dialogo si era arenato per mesi dopo l’omicidio a Mitrovica Nord del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. La novità sotto traccia sembra inoltre essere che la parte serba sta lentamente maturando la consapevolezza della necessità di arrivare ad un accordo per normalizzare le relazioni con Pristina. Sebbene il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo non venga mai esplicitamente menzionato, il presidente Vucic appare conscio che un epilogo “doloroso” potrebbe essere inevitabilmente parte di un compromesso finale tra Belgrado e Pristina. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti sull'eventualità che Belgrado possa riconoscere l'indipendenza di Pristina, Vucic ha dichiarato: "Ho esattamente questo tipo di conversazione su base quotidiana”. “Se raggiungeremo un compromesso – ha aggiunto Vucic -, cosa sarebbe una soluzione di compromesso (...) Una soluzione di compromesso offerta da tutte le parti politiche, in particolare (il presidente) Hashim Thaci e ciascun altro, è sempre legata al riconoscimento di uno Stato indipendente del Kosovo". Secondo Vucic, "nessuna delle due parti potrà essere completamente soddisfatta, in quanto si tratta di raggiungere una soluzione di compromesso", in ogni caso è importante lavorare per preservare la pace e la sicurezza dei cittadini serbi. "La Serbia è determinata a continuare i negoziati in buona fede e con le migliori intenzioni per raggiungere una soluzione", ha affermato il presidente. Stando a quando dichiarato da Vucic, l'incontro odierno nell'ambito del dialogo tra Serbia e Kosovo è stato "molto complesso" ma sono state concordate "due cose". A modo di vedere del presidente serbo, le maggiori difficoltà sono dovute al fatto che "gli albanesi e Hashim Thaci vorrebbero ottenere tutto e cercano tutto per gli albanesi del Kosovo, mentre Belgrado sta cercando di trovare una soluzione di compromesso che non avvilisca nessuna parte". "Certamente sto combattendo per la Serbia e la parte serba, ma gli interessi dell'altra parte non possono essere completamente ignorati", ha dichiarato Vucic. La parte kosovara sembra essere la più incoraggiata dal rilancio del dialogo mediato dall’Ue, anche se il presidente Thaci ha commentato la giornata odierna parlando di “un incontro breve ma tra i più difficili degli ultimi sei anni”. "La Serbia ancora ritiene che il Kosovo faccia parte del suo territorio. Si sbagliano, si sbagliano di molto", ha spiegato Thaci come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". “Vedo la luce in fondo al tunnel”, ha detto secondo l’emittente “N1” aggiungendo: “Sfortunatamente, la Serbia continua a vivere con la stessa mentalità del passato. Vucic e la Serbia dovrebbero realizzare che il Kosovo è uno Stato indipendente e sovrano da dieci anni”. A modo di vedere del capo dello Stato kosovaro, l'accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado è "ancora possibile" e sarebbe positivo per entrambi i paesi e "per investire nel futuro nell'Ue". "Un accordo che possa agevolare il futuro di entrambi i paesi e nazioni, che porti comprensione e riconciliazione", ha osservato Thaci in riferimento alle aspettative di Pristina. Secondo il presidente kosovaro, il dialogo continuerà anche se sarà pieno di ostacoli: "Mi aspetto che il dialogo diventerà più difficile nelle prossime settimane e mesi, ma i negoziati continueranno", ha detto. Thaci ha concluso rimarcando che il dialogo si deve concludere necessariamente con il riconoscimento del Kosovo da parte serba e con l'adesione di Pristina alle principali organizzazioni internazionali. (Res)