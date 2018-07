Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo

- Il tentativo dell’Unione europea di rilanciare il dialogo tra Kosovo e Serbia per arrivare ad uno storico compromesso sulla normalizzazione dei rapporti registra dopo mesi di stallo i primi progressi. I presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, hanno concordato dopo l’incontro di oggi a Bruxelles con l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, di tornare a vedersi “nell’arco di alcune settimane” per proseguire il lavoro. Un incontro “tra i più difficili” degli ultimi anni quello di oggi, come evidenziato dai due capi dello Stato, ma che nonostante i tanti ostacoli in vista non ha scalfito la determinazione di Thaci e Vucic nel ricercare una soluzione nell'interesse reciproco e nell'ottica dell’integrazione europea. Il punto concreto concordato oggi è solamente quello di proseguire il negoziato con un nuovo incontro nelle prossime settimane, uno sviluppo che segna tuttavia un’intensificazione rilevante nei contatti tra le due parti, soprattutto considerando che in questa primavera il dialogo si era arenato per mesi dopo l’omicidio a Mitrovica Nord del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. (segue) (Kop)