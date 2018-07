Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo (2)

- La novità sotto traccia sembra inoltre essere che la parte serba sta lentamente maturando la consapevolezza della necessità di arrivare ad un accordo per normalizzare le relazioni con Pristina. Sebbene il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo non venga mai esplicitamente menzionato, il presidente Vucic appare conscio che un epilogo “doloroso” potrebbe essere inevitabilmente parte di un compromesso finale tra Belgrado e Pristina. Rispondendo ad una domanda dei giornalisti oggi a Bruxelles sull'eventualità che Belgrado possa riconoscere l'indipendenza di Pristina, Vucic ha dichiarato: "Ho esattamente questo tipo di conversazione su base quotidiana”. “Se raggiungeremo un compromesso – ha aggiunto Vucic -, cosa sarebbe una soluzione di compromesso (...) Una soluzione di compromesso offerta da tutte le parti politiche, in particolare (il presidente) Hashim Thaci e ciascun altro, è sempre legata al riconoscimento di uno Stato indipendente del Kosovo". (segue) (Kop)