Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo (6)

- Da Pristina sono sempre più insistenti i richiami alla necessità del riconoscimento da parte di Belgrado. “Il riconoscimento del Kosovo è molto importante per il percorso europeo della Serbia”, ha dichiarato il vicepremier kosovaro Fatmir Limaj, in un'intervista al quotidiano "Klan Kosova". "Non penso che la Serbia voglia mettere centinaia di interessi in gioco per il riconoscimento del Kosovo", ha dichiarato il vicepremier aggiungendo che senza il riconoscimento "niente sarà risolto" e il dialogo "sarà vano". Tramite il reciproco riconoscimento dei due Stati, invece, secondo Limaj la questione principale che divide i due paesi "sarà chiusa una volta per tutte". (segue) (Kop)