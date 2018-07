Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo (8)

- Il Kosovo sembra anche aver superato buona parte delle divergenze interne sulla rappresentanza al dialogo mediato dall’Ue, un ruolo ormai affidato ufficialmente al presidente Thaci anche se oggi la delegazione di Pristina era composta da diversi esponenti del governo tra cui il premier Ramush Haradinaj. Tale successo è stato rivendicato oggi a Bruxelles anche dallo stesso Haradinaj, il quale ha fatto notare che Pristina "ha dimostrato di saper parlare con una voce sola nel dialogo con Belgrado". "La normalizzazione dei rapporti tra i due paesi è un processo che dovrebbe concludersi con il reciproco riconoscimento e, come tale, è un processo molto importante per l'intera regione dei Balcani occidentali", ha affermato Haradinaj tramite il proprio profilo Facebook. Il presidente kosovaro Thaci è tornato a commentare l'incontro odierno tramite Twitter sostenendo che il Kosovo "è consensualmente impegnato nel dialogo con i vicini". "Stiamo lavorando duramente per rendere possibile domani quello che oggi appare impossibile - ha dichiarato Thaci -. Lo dobbiamo ai nostri cittadini e alle future generazioni. Il dividendo della pace e del riconoscimento reciproco è un investimento meritevole del nostro tempo e dei nostri sforzi". (segue) (Kop)