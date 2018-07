I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidente Thaci, probabile liberalizzazione visti entro fine 2018 - Ci sono buone probabilità che i cittadini del Kosovo possano muoversi senza visti in Europa entro la fine del 2018: lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci commentando la decisione positiva della Commissione europea sul rapporto relativo alla liberalizzazione dei visti. La soddisfazione del capo dello Stato è stata espressa, come riportato dall'emittente televisiva "Rtk", in una conferenza stampa congiunta presso l'aeroporto di Pristina, alla quale hanno preso parte i componenti della delegazione kosovara di ritorno da Bruxelles: il premier Ramush Haradinaj, il presidente del parlamento Kadri Veseli il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, il vicepremier Fatmir Limaj, e il ministro dell'Interno Dardan Gashi. "Una cosa è certa - ha aggiunto Thaci -, nonostante tutte le posizioni abbiamo lavorato duramente lungo la strada verso l'Ue e la Nato". (segue) (Res)