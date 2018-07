I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo-Serbia: presidente Thaci, presto sarà fatta luce su omicidio Ivanovic - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha annunciato che le autorità di Pristina presto faranno luce sull'omicidio del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. "Sei mesi sono passati dall'omicidio di Oliver Ivanovic", ha ricordato Thaci facendo notare che coloro che hanno ucciso il leader politico serbo kosovaro a Mitrovica Nord non sono ancora stati identificati. "Le nostre istituzioni stanno lavorando attivamente anche con le autorità internazionali", ha detto Thaci citato dall'emittente "Rtk", evidenziando anche i contatti in corso con le autorità serbe. Secondo il capo dello stato, le istituzioni kosovare "nel prossimo futuro renderanno noti risultati concreti, che provocheranno mal di testa a molti, in Kosovo e a Belgrado". Nei giorni scorsi, nel corso della sua visita a Parigi, anche il presidente serbo Aleksandar Vucic è tornato sul caso Ivanovic. “Abbiamo consegnato tutte le informazioni a Pristina e siamo pronti a cooperare in quanto si tratta di una questione cruciale per noi”, ha detto Vucic nella conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo di aver richiesto immagini satellitari da alcuni Servizi stranieri “per vedere dove si sono nascosti gli autori dell’omicidio, ma ci è stato detto che le immagini non sono utilizzabili a causa della nebbia”. (segue) (Res)