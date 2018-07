Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo (9)

- Dall’Unione europea non ci sono stati commenti estesi sulla tappa del dialogo, limitandosi ad una nota del Servizio europeo di azione esterna nel quale si dice che Pristina e Belgrado hanno concordato di tenere nuovo incontro nelle prossime settimane, a dimostrazione del fatto che si tratta di un processo molto lungo e ancora pieno di ostacoli. “Il dialogo facilitato da Bruxelles per una normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado va nella giusta direzione e l'Unione europea continuerà nel suo ruolo di facilitatore”, ha detto il capo della delegazione europea in Serbia, Sem Fabrizi, in un'intervista concessa oggi alla stampa italiana presente a Belgrado. (segue) (Kop)