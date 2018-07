Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, Pristina ha trovato "una voce sola" in dialogo con Belgrado

- Il Kosovo ha dimostrato di saper parlare con "una voce sola" nel dialogo con la Serbia: lo ha dichiarato il primo ministro di Pristina Ramush Haradinaj, commentando l'incontro odierno con i rappresentanti istituzionali di Belgrado sotto la mediazione dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. "La normalizzazione dei rapporti tra i due paesi è un processo che dovrebbe concludersi con il reciproco riconoscimento e, come tale, è un processo molto importante per l'intera regione dei Balcani occidentali", ha affermato Haradinaj tramite il proprio profilo Facebook. Anche il presidente kosovaro Hashim Thaci ha commentato l'incontro odierno tramite Twitter sostenendo che il Kosovo "è consensualmente impegnato nel dialogo con i vicini". "Stiamo lavorando duramente per rendere possibile domani quello che oggi appare impossibile - ha dichiarato Thaci -. Lo dobbiamo ai nostri cittadini e alle future generazioni. Il dividendo della pace e del riconoscimento reciproco è un investimento meritevole del nostro tempo e dei nostri sforzi". (Kop)