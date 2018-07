Serbia-Kosovo: capo delegazione Ue a Belgrado, dialogo nella giusta direzione di marcia

- Il dialogo facilitato da Bruxelles per una normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado va "nella giusta direzione" e l'Unione europea continuerà nel suo ruolo di facilitatore: lo ha detto il capo della delegazione europea in Serbia, Sem Fabrizi, in un'intervista concessa oggi alla stampa italiana presente a Belgrado. "Il dialogo facilitato da Bruxelles per una normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado ha già prodotto dei risultati nel 2013 e nel 2015 con una serie di accordi che hanno già portato ad un miglioramento nella normalizzazione dei rapporti, in settori come ad esempio le telecomunicazioni e l'energia. A partire da luglio dell'anno scorso si è andati verso una visione più ampia con l'obiettivo di una normalizzazione complessiva delle relazioni tra Pristina e Belgrado con il ruolo dell'Unione europea nella persona dell'Alto rappresentante e vicepresidente della Commissione Ue, Federica Mogherini, di facilitatore", ha osservato Fabrizi. (segue) (Seb)