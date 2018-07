Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo (10)

- "Il dialogo facilitato da Bruxelles per una normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado ha già prodotto dei risultati nel 2013 e nel 2015 con una serie di accordi che hanno già portato ad un miglioramento nella normalizzazione dei rapporti, in settori come ad esempio le telecomunicazioni e l'energia. A partire da luglio dell'anno scorso si è andati verso una visione più ampia con l'obiettivo di una normalizzazione complessiva delle relazioni tra Pristina e Belgrado con il ruolo dell'Unione europea nella persona dell'Alto rappresentante e vicepresidente della Commissione Ue, Federica Mogherini, di facilitatore", ha osservato Fabrizi. "Il penultimo incontro è stato il 24 giugno, dopo sole tre settimane abbiamo avuto un'altra riunione e si tratta sempre di riunioni ai massimi livelli. Mi rimetto al comunicato stampa che l'Alto rappresentante ha fatto (al termine dell'incontro odierno). Mi sembra che la direzione di marcia sia quella giusta, ovviamente il nostro ruolo è quello di facilitare l'intesa su un accordo vincolante, il cui contenuto verrà definito dalla due parti. Noi continuiamo ad essere facilitatori", ha concluso Fabrizi. (segue) (Kop)