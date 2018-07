Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo (11)

- Per l’Unione europea certamente il ruolo di mediatore ha una rilevanza anche per segnare un successo della sua azione diplomatica nel vicinato: Bruxelles auspica un altro storico accordo nella regione balcanica, dopo la recente intesa tra Skopje e Atene per risolvere dopo 27 anni la disputa sul nome. Da questo punto di vista sembra che l’Ue è destinata ad essere l’unico vero riferimento nel dialogo tra Pristina e Belgrado in quanto, come emerso nei giorni scorsi, un intervento degli Stati Uniti sarebbe inviso alla Serbia che potrebbe richiedere in quel caso come contropartita un ruolo anche della Russia. In ogni caso, all’interno dell’Ue, i leader politici di Serbia e Kosovo cercheranno il sostegno dei vari paesi membri. (segue) (Kop)