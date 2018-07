Serbia-Kosovo: presidenti Vucic e Thaci concordi, tanti gli ostacoli ma necessario intensificare il dialogo (13)

- Tante sono tuttavia le questioni ancora aperte, a cominciare dalle indagini sull’omicidio Ivanovic dello scorso gennaio a Mitrovica. “Abbiamo consegnato tutte le informazioni a Pristina e siamo pronti a cooperare in quanto si tratta di una questione cruciale per noi”, ha detto Vucic nella conferenza stampa congiunta con Macron, aggiungendo di aver richiesto immagini satellitari da alcuni Servizi stranieri “per vedere dove si sono nascosti gli autori dell’omicidio, ma ci è stato detto che le immagini non sono utilizzabili a causa della nebbia”. Altri punti ancora da risolvere sono relativi alle modalità e ai tempi della creazione dell’Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo, alla volontà di Pristina di trasformare le proprie Forze di sicurezza in un Esercito; mentre una proposta interessante nell’ottica del miglioramento dei rapporti sembra essere quella relativa alla creazione di un’area di libero scambio nella regione dei Balcani. “Non dobbiamo parlare solo di passato ma anche di futuro”, ha detto Vucic precisando che tale progetto non ha a che fare “con una nuova era della Jugoslavia, ma con un mercato unico regionale”. (Kop)