Ue-Balcani: Mogherini riceve presidente Thaci e delegazione Kosovo a Bruxelles

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha ricevuto oggi a Bruxelles il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, insieme alla sua delegazione. L'incontro si è svolto in vista del dialogo Belgrado e Pristina mediato dall'Ue, che si terrà stamattina nella capitale belga. Si discuterà anche delle prospettive per la liberalizzazione dei visti e dei progressi nel percorso Ue del paese. Fanno parte della delegazione anche il presidente del parlamento, Kadri Veseli, e il vicepremier e ministro degli Esteri, Behgjet Pacolli. (Beb)