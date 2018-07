Francia-Serbia: presidente Macron riceve omologo Vucic, sostegno da Parigi a percorso Ue di Belgrado

- La Francia aiuterà la Serbia nella risoluzione delle "questioni più delicate" nell'ambito del suo percorso di integrazione europea: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo, Aleksandar Vucic, oggi in visita a Parigi. Macron ha ringraziato la Serbia per la cooperazione nella lotta al terrorismo, crimine organizzato e migrazioni illegali. Il capo dello stato francese ha infine ringraziato Vucic per l'invito a presenziare il prossimo 11 novembre a Belgrado ai festeggiamenti per il centenario dalla fine della Prima guerra mondiale. "Dobbiamo tutelare la pace e la stabilità, cercare insieme delle soluzioni e guardare al futuro, non solo al passato", ha commentato a sua volta il presidente serbo Vucic. La Serbia, ha proseguito il capo dello stato di Belgrado, ha ottenuto il sostegno di Macron nella ricerca di una soluzione di compromesso con gli albanesi del Kosovo al fine di "assicurare una pace duratura per tutte le persone che vivono nei nostri territori". (segue) (Seb)